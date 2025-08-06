«Росконгресс» назвал даты ПМЭФ в 2026 году

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2026 году пройдет 3–6 июня. Об этом сообщил фонд «Росконгресс», выступающий организатором форума. Страной-гостем мероприятия станет Саудовская Аравия.

В этом году ПМЭФ проходил 18–21 июня. В нем приняли участие представители 144 стран и территорий. На полях форума было заключено 1116 соглашений на общую сумму более 6,5 трлн руб. На пленарном заседании форума по традиции выступил президент Владимир Путин. Он обсудил в том числе военный конфликт на Украине и российскую экономику.

Об основных итогах ПМЭФ-2025 — в материале «Ъ».