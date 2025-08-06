Минпросвещения РФ рассчитало нормы рабочего времени для педагогов

Установлены нормы часов работы в неделю за ставку зарплаты для преподавателей с учетом их специальности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документацию Министерства просвещения РФ. Норма для учителей составляет 18 часов в неделю.

Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю за ставку устанавливается воспитателям в учреждениях дошкольного образования, педагогам-психологам, социальным педагогам и другим педагогическим работникам.

Норму в 30 часов в неделю за ставку определена инструкторам по физической культуре и старшим воспитателям, 25 часов в неделю — воспитателям, которые работают с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 24 часа — музыкальным руководителям и концертмейстерам. 20 часов — учителям-дефектологам и учителям-логопедам.

Норма часов является расчетной величиной для начисления зарплаты. Сколько часов должен работать учитель в неделю определяется образовательной организацией, пояснили агентству в министерстве. Продолжительность рабочего времени устанавливается в зависимости от должности и (или) специальности педагогического работника, объем нагрузки определяется ежегодно на начало учебного года.