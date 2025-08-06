Иностранные авиакомпании предложили забрать простаивающие Airbus S7

Египетская AlMasria и филиппинская SEAIR предложили вывести из России простаивающие Airbus A320neo авиакомпании S7, сообщили «Ъ» источники. Лайнеры с американскими двигателями Pratt&Whitney не могут обслуживаться в РФ из-за санкций.

Инициатором переговоров выступила черногорская MelonAero. Компания предлагает передать самолеты иностранным перевозчикам, которые готовы использовать их для рейсов в Россию. SEAIR планирует летать на Дальний Восток, AlMasria — увеличить число чартеров в Египет.

В S7 39 Airbus A320/321neo, из которых летает только 11. Остальные простаивают из-за невозможности ремонта двигателей. MelonAero также рассматривает вариант обмена этих лайнеров на другие типы самолетов.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «С чувством свободного пролета».