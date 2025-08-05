С чувством свободного пролета

Как выяснил “Ъ”, авиакомпании из Египта и с Филиппин предложили забрать у S7 Airbus A320neo с проблемными американскими двигателями, ремонт которых в России невозможен. Перевозчики обещают поставить их на рейсы между курортами своих стран и российскими городами. Потенциально речь может идти и об обмене простаивающих самолетов S7 и других российских перевозчиков на лайнеры других типов. Эксперты говорят, что Россия может быть заинтересована именно в обмене, но участники как отечественного, так и европейского рынка оценивают шансы на такие сделки как минимальные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Простаивание самолетов в России при невозможности их полноценного обслуживания может привести к значительным затратам на восстановление их летной годности

Фото: Марина Лысцева / ТАСС Простаивание самолетов в России при невозможности их полноценного обслуживания может привести к значительным затратам на восстановление их летной годности

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Частные авиакомпании AlMasria (Египет) и SEAIR Int (Филиппины) предложили в начале августа Минтрансу, вице-премьеру Виталию Савельеву и премьеру Михаилу Мишустину обсудить передачу им самолетов семейства Airbus A320/321neo, находящихся в лизинге у авиакомпании S7, и разрешить вывоз воздушных судов (ВС) из России. Обращения к властям и авиаперевозчику (копии отправленных писем есть у “Ъ”) направлены компанией MelonAero (Черногория), которая выступает инициатором обсуждения.

В письме MelonAero на имя Виталия Савельева отмечается, что современные авиалайнеры требуют регулярного технического обслуживания, а длительное хранение без эксплуатации может привести к значительным затратам на восстановление их летной годности в будущем.

«Кроме того, наличие этих самолетов в России при отсутствии возможности их полноценного использования не приносит экономической выгоды ни государству, ни авиакомпании»,— подчеркивается в обращении. Президент MelonAero Олег Евдокимов заявил “Ъ”, что в теории компания готова найти интересантов на все самолеты A320neo с двигателями американской Pratt & Whitney (P&W).

Близкий к правительству собеседник “Ъ” подтвердил получение письма, указав, что оно «будет рассмотрено в установленном порядке». В Минтрансе отказались от комментария, в S7 на момент публикации не ответили.

Всего у S7 в парке 39 самолетов Airbus A320/321neo, из которых летает только 11 А320neo. Все они принадлежат иностранным лизингодателям. Эти самолеты составляют более трети парка перевозчика. Как писал “Ъ”, у S7 A320/321neo оснащены двигателями P&W, с проблемами в обслуживании которых столкнулись все эксплуатанты в мире. В РФ это фактически невозможно из-за сложности ремонта, а завезти нельзя из-за санкций и дефицита этих двигателей на рынке (см. “Ъ” от 21 ноября 2024 года). Кроме лайнеров S7 в РФ остается еще 27 самолетов A320/А321neo, но они оснащены другими типами двигателей и находятся в эксплуатации.

В приложенном к обращению письме грузовой SEAIR (образована после продажи пассажирской SEAIR филиппинской Cebu Pacific) говорится о готовности возобновить пассажирские рейсы и потребности в двух A321neo, на которых перевозчик хотел бы начать летать с Филиппин во Владивосток, в Красноярск, Иркутск и Новосибирск. Сама авиакомпания базируется на Филиппинах, в ее парке, согласно сайту, три самолета. В обращении AlMasria указано, что ее чартерные рейсы уже активно летают на курорты Египта из Петербурга, Москвы, Казани, Екатеринбурга и перевозчик заинтересован в увеличении провозных емкостей. У авиакомпании восемь самолетов в парке, согласно Flightradar24. AlMasria не уточняет, какое количество самолетов готова рассматривать. Но, по словам господина Евдокимова, на данном этапе AlMasria может приобрести три-пять бортов.

Как уточняет Олег Евдокимов, оба перевозчика «хорошо понимают специфику самолетов neo и двигателей P&W» и готовы заняться восстановлением летной годности для последующего легального обслуживания.

Они также готовы взять на себя юридическое урегулирование сделки с иностранными лизингодателями и страховыми компаниями, уточнил он.

По словам господина Евдокимова, MelonAero ведет переговоры и с другими «эксплуатантами из дружеских юрисдикций», которые готовы рассмотреть возможность использования А320neo из РФ. В случае заинтересованности S7 и российских властей в подобных сделках, продолжает он, компания готова найти покупателей на все оставшиеся в РФ самолеты данного типа. MelonAero, добавил Олег Евдокимов, готова поспособствовать обмену этих простаивающих в РФ самолетов на иностранные ВС других, более простых в обслуживании в России лайнеров со вторичных рынков.

Роман Старовойт, глава Минтранса, ноябрь 2024 года, ТАСС: «Стало понятно, что двигатели Airbus начали устанавливать недоработанные, когда появились у них отказы».

Интерес иностранных авиаперевозчиков к столь трудоемкой и затратной процедуре может быть объясним ценой вопроса. Собеседники “Ъ” в авиаотрасли отмечают, что сделки страхового урегулирования по оставшимся без официального обслуживания в РФ самолетам происходили по ценам ниже рыночной стоимости бортов.

В РФ уже были прецеденты, когда авиакомпании закрывали сделки страхового урегулирования за самолеты других перевозчиков. Так, «Победа» и AzurAir «очистили» от двойной регистрации и забрали себе последние два Boeing прекратившей после 2022 года полеты Royal Flight (см. “Ъ” от 9 января). Но часть источников “Ъ” сомневается, что иностранные лизингодатели и страховые компанию пойдут на сделку с участниками из других стран. Санкции разрешают страховое урегулирование исключительно в рамках завершения отношений с российскими компаниями, напоминают собеседники “Ъ”.

Из России вывоз самолетов и комплектующих даже на ремонт за рубеж с 2022 года возможен только с разрешения правительственной комиссии по транспорту, в состав которой помимо Минтранса, Минпромторга, Минэкономики также входят МВД и ФСБ. Именно ФСБ не согласовала авиакомпании Red Wings (входит в «Ростех») возврат иностранным лизингодателям восьми Airbus, которые та перестала эксплуатировать с весны 2022 года. Об этом говорится в материалах арбитражного суда по иску Red Wings к Шереметьевской таможне по спору из-за таможенных платежей.

Как сказано в материалах суда, ФСБ пояснила отказ в согласовании выдачи разрешения целями «предотвращения нанесения ущерба безопасности РФ».

С 2022 года власти согласовали вывоз из РФ всего четырех иностранных самолетов. В 2022 году правительство разрешило S7 вернуть два Boeing 737 MAX 8. Авиакомпания попросила об этом из-за отсутствия сертификата типа на этот самолет в РФ и, соответственно, невозможности его эксплуатации (см. “Ъ” от 1 июля 2022 года). В 2023 году AirBridgeCargo (входит в группу «Волга-Днепр») вернула в Китай два Boeing 747.

Мнения источников “Ъ” о реализуемости сделки с Airbus A320neo разделились. Собеседники “Ъ” на российском рынке не видят препятствий для возможного восстановления летной годности лайнеров за рубежом с последующим возобновлением их официального обслуживания как со стороны Airbus, так и P&W. Однако собеседники “Ъ” на европейском рынке уверены, что западные компании не пойдут на это, поскольку санкции ЕС и США запрещают им в том числе косвенную поддержку авиакомпаний из России. Кроме того, они ставят под сомнение право S7 выступать выгодоприобретателем сделки, даже если речь пойдет о переуступке прав.

Российская сторона была бы заинтересована не в избавлении от простаивающей техники, а в ее обмене на лайнеры, поддерживать летную годность которых можно и в условиях санкций, говорит исполнительный директор «АвиаПорта» Олег Пантелеев. Кроме того, по его словам, страховое урегулирование минимизирует риски отказа в официальном обслуживании для иностранных получателей таких бортов. Но ранее правкомиссия «мягко говоря, не выражала готовности поддержать вывоз техники», продолжает эксперт, и неизвестно, будет ли готова в данной ситуации.

Конструкция таких сделок выглядит «слишком хрупкой и едва ли реализуемой», отмечает главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Федор Борисов.

Предложение зарубежных авиакомпаний поставить ВС на российские линии он назвал «до некоторой степени лукавством», поскольку в дальнейшем юридически обязать их эксплуатировать эти самолеты на международных рейсах из РФ будет весьма затруднительно, поясняет он. Кроме того, летающие в России иностранные авиакомпании при наличии спроса и в условиях дефицита емкости у отечественных перевозчиков продолжат активно раскатывать эти рейсы и без передачи им лайнеров, полагает он.

В этой связи выгоду РФ в передаче бортов господин Борисов считает неочевидной. По его мнению, более целесообразно предварительно провести анализ возможности использования запчастей этих самолетов в России и только после независимой оценки принимать решения о возможной передаче ВС. В случае же оставления простаивающих самолетов в стране, рассуждает эксперт, возможно, имело бы смысл ставить вопрос о механизме компенсации авиакомпаниям или аэропортам за платное хранение нелетающей техники.

Айгуль Абдуллина