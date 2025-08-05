Захарова: слова о развертывании вооружений в Латинской Америке — частные мнения

Представитель МИД России Мария Захарова пояснила, что сообщения о развертывании российских вооружений на Кубе и в Венесуэле — это частные мнения отдельных экспертов.

«Как мы понимаем, речь идет о частном мнении отдельных экспертов, высказывающих личную точку зрения. Вопросы развития международного военного сотрудничества относятся к компетенции Министерства обороны»,— говорится в ответе Марии Захаровой на вопрос журналистов (цитата по сайту МИДа).

Как добавила представитель ведомства, власти страны, анализируя возможность таких связей, основываются на международных обязательствах России и двусторонних договоренностях с заинтересованными государствами.

2 августа военный эксперт и научный сотрудник Института Латинской Америки Александр Степанов в комментарии для ТАСС сказал, что развертывание ракетных комплексов «Орешник» в Венесуэле или на Кубе могло бы «обеспечить безопасность, национальный суверенитет наших союзников».