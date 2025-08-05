«Красное & Белое» судится за право продавать алкоголь в Вологодской области

ООО «Альфа-М», управляющее алкомаркетами «Красное & Белое», 29 июля обратилось в Арбитражный суд Вологодской области с иском к Минэкономразвития Вологодской области, обнаружил “Ъ” в картотеке арбитражных дел. Как следует из материалов дела, компания просит признать недействительным и отмене приказа о приостановке лицензии на торговлю алкоголем в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Альфа-М» в рамках дела также добивалась в качестве обеспечительных мер заморозки решения о приостановке лицензии на время рассмотрения дела, но суд отказал. По словам опрошенных “Ъ” юристов, в подобных спорах суды чаще принимают сторону контролирующих органов.

С 1 марта 2025 года розничная торговля алкоголем в Вологодской области была ограничена двумя часами в день — с 12:00 до 14:00. Также был введен запрет на продажу алкоголя в праздничные дни. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов 4 августа сообщил в своем Telegram-канале, что сеть алкомаркетов «Красное & Белое» прекращает свою деятельность в регионе. По его словам, с 1 августа ООО «Альфа-М» подало заявление о досрочном прекращении лицензий на торговлю алкоголем в регионе. В сети «Красное & Белое» уход из региона опровергли.

Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский считает, что принятые против «Красного & Белого» меры могут подтолкнуть региональные власти к продвижению новых запретов в торговле алкоголем. Однако если подобные меры не будут гармонизированы на федеральном уровне, вряд ли это приведет в итоге к реальному снижению потребления алкоголя.

Подробнее — в материале “Ъ”.

Владимир Комаров