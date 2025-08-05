Умер норвежский писатель-фантаст Тур Оге Брингсвярд

В Норвегии на 85-м году жизни скончался Тур Оге Брингсвярд — первый профессиональный писатель-фантаст страны. Об этом сообщило издание Dagbladet. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Творческий путь господина Брингсвярда начался в 1970 году с публикации дебютного романа «Базар». Уже в 1971 году его рассказ «Бумеранг», посвященный проблеме дискриминации темнокожих в США, был переведен на русский язык и вошел в 20-й том серии «Библиотека современной фантастики» издательства «Молодая гвардия», посвященный скандинавским авторам. Его произведения неоднократно публиковались в советских и российских антологиях, включая детскую серию книг о морском драконе Руффене.

За время своей карьеры Брингсвярд написал более 350 произведений, охватывающих романы, рассказы, пьесы, киносценарии и детскую литературу. Он активно сотрудничал с кино, телевидением и радио с начала 1970-х годов. В 1974 году писатель сыграл роль в британо-норвежской драме «Бабочка». Многие его книги были экранизированы, а сам автор получил ряд литературных премий.