Оззи Осборн умер от инфаркта
Британский рок-музыкант и лидер группы Black Sabbath Оззи Осборн умер 22 июля в возрасте 76 лет. Причиной его смерти стали острый инфаркт миокарда и внебольничная остановка сердца, сообщило издание Variety со ссылкой на официальное свидетельство.
Фото: Isabel Infantes / Reuters
В документе также указаны сопутствующие причины смерти — ишемическая болезнь сердца и болезнь Паркинсона с вегетативной дисфункцией. Диагноз болезни Паркинсона музыканту поставили еще в 2019 году.
Оззи Осборн умер спустя две недели после прощального концерта Back to the Beginning в Бирмингеме, родном городе музыканта. Это шоу стало последним выступлением Black Sabbath.
30 июля в Бирмингеме прошло грандиозное прощание с музыкантом. В нем поучаствовали десятки тысяч человек. Похороны состоялись на следующий день на территории поместья Оззи Осборна в графстве Бакингемшир.
Подробнее о музыканте — в материале «Ъ» «Тьма осиротела».