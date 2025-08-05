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Оззи Осборн умер от инфаркта

Британский рок-музыкант и лидер группы Black Sabbath Оззи Осборн умер 22 июля в возрасте 76 лет. Причиной его смерти стали острый инфаркт миокарда и внебольничная остановка сердца, сообщило издание Variety со ссылкой на официальное свидетельство.

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Фото: Isabel Infantes / Reuters

В документе также указаны сопутствующие причины смерти — ишемическая болезнь сердца и болезнь Паркинсона с вегетативной дисфункцией. Диагноз болезни Паркинсона музыканту поставили еще в 2019 году.

Оззи Осборн умер спустя две недели после прощального концерта Back to the Beginning в Бирмингеме, родном городе музыканта. Это шоу стало последним выступлением Black Sabbath.

30 июля в Бирмингеме прошло грандиозное прощание с музыкантом. В нем поучаствовали десятки тысяч человек. Похороны состоялись на следующий день на территории поместья Оззи Осборна в графстве Бакингемшир.

Подробнее о музыканте — в материале «Ъ» «Тьма осиротела».

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