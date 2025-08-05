Москва закупает программное обеспечение для дорожных камер

ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП, структура столичной мэрии) закупает права «использования системы программ и баз данных контроля парковочного пространства, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и административных правонарушений». Соответствующий тендер был размещен на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По условиям конкурса подрядчик должен в течение трех лет предоставлять АМПП удаленный доступ к ПО, способному на основании поступающих с уличных камер данных определять факт занятости и освобождения мест на городских парковках и фиксировать в этих зонах нарушения.

В документации речь идет о двадцати видах нарушений, в том числе о нарушении правил остановки и стоянки; парковке на тротуаре, на стоп-линии, по нечетным числам (под соответствующим запрещенным знаком) и на велодорожках. Поставляемое ПО также должно уметь определять, оплатил ли владелец машины платную парковку и не разместил ли он ее на газоне. Заявки на конкурс принимаются до 18 августа, стоимость контракта — 1,77 млрд руб.

Это уже четвертый подобный конкурс за последнее время, который проводит АМПП. В декабре 2024 года учреждение опубликовало три тендера с таким же объектом закупок и временным интервалом — на 2,2 млрд, 1,1 млрд и 2,2 млрд руб. соответственно. Во всех трех конкурсах победителем стала компания «Стрит Фалькон»: ее камеры, напоминающие уличные фонари, АМПП использует с 2018 года для контроля городских парковок.

Александр Воронов