Бывшего главу правительства КЧР отправили в суд

Прокуратура Ставропольского края направила в суд дело экс-председателя правительства Карачаево-Черкессии Владимира Кайшева, его брата Юрия, а также бывшего директора департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития Игоря Храновского и бывшего генерального директора молочного комбината «Пятигорский» Константина Сухарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мурат Гукемухов, Коммерсантъ Фото: Мурат Гукемухов, Коммерсантъ

Следствие предъявило им обвинения в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ), краже из газопровода природного газа на сумму свыше 142 млн руб. (ч. 4 ст. 158 УК РФ), в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По мнению следствия, Владимир Кайшев и Игорь Храновский вымогали у руководителя АО «Кавминводы», выпускавшего минеральную воду «Новотерская целебная», 50% акций предприятия стоимостью более 1,1 млрд руб. В ход шли угрозы и даже перекрывались подъездные пути к предприятию. Игорь Храновский, как установило следствие, вымогал у предпринимателя из Ингушетии 5 млн руб. за «невоспрепятствование развитию его деятельности». При этом бывший чиновник незаконно лишил одно из предприятий края лицензии на добычу минеральной воды.

Кроме того, следствие предъявило Владимиру Кайшеву и его брату факт незаконного приобретения в 2015 году сельхозземель, кражу из газопровода около 20 млн куб. м газа для нужд подконтрольного Владимиру Кайшеву санатория и поставку на сумму 3,3 млн руб. фальсифицированной молочной продукции в государственные учреждения Ставропольского края.

Уголовное дело направлено в Минераловодский городской суд. Ранее в этот же суд было направлено дело Евгения Кудели — одного из учредителей подконтрольного Владимиру Кайшеву санатория «Минеральные Воды-2».

Александра Ларинцева, Пятигорск