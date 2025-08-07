Сегодня исполняется 80 лет заслуженному деятелю искусств РФ, композитору Александру Журбину

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Фото: Из личного архива Александр Журбин

Фото: Из личного архива

Его поздравляет заслуженный артист РФ Леонид Серебренников:

— Уважаемый Александр Борисович! Сердечно поздравляю, дорогой друг Саша! Ты — уникальный создатель первой советской рок-оперы «Орфей и Эвридика», концертов и симфоний, мюзиклов и песен! У нас много лет теплые и человеческие отношения, которыми я очень дорожу. С благодарностью помню, как ты попросил записать несколько твоих чудесных песен для фильмов «Бедная Маша» и «Трава зелена». С тех пор каждое предложение о совместной работе с тобой становилось авансом для творческого роста, наполняло уверенностью и замечательной возможностью расширить свой репертуар. Ведь каждая твоя песня — это жемчужины для любого исполнителя. Очень ценю твою высокую оценку моей работы, даже когда я позволял «отсебятину». Например, мой вариант исполнения дуэтом твоего романса на стихи Н. Гоголя «Тебя зову…» вместе с Екатериной Гусевой. В целом, быть в творческой группе Александра Журбина — это настоящее счастье. В нынешнее непростое время всегда рад возможности работать и общаться, сказать и услышать добрые слова. Желаю здоровья и творческих успехов — замечательных мелодий, украшающих жизнь. С днем рождения!

Сегодня исполняется 70 лет лауреату литературной премии «Большая книга», писателю Владимиру Сорокину

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Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ Владимир Сорокин

Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ

Его поздравляет драматург, сценарист, ведущий подкаста «Яндекс Книг» «Листай вправо» Валерий Печейкин:

— Владимир Георгиевич! Сегодня, в ваш день рождения, я вспоминаю эти строки: «Август, вновь отмеченный прохладой, / Как печатью — уголок листка. / На сухие руки яблонь сада / Напоролись грудью облака». Кто сегодня из живых авторов может так написать? Только разве что нейросеть. Послушайте, какое продолжение мы сочинили для вас с Claude Sonnet: «И в саду, где воздух стал мятежным, / Где рябины вспыхнули костром, / Пух прозрачный падает, как нежный / Снег на горло августовским днем. / Солнце дарит зрелость винограда, / Дарит мед последних теплых дней. / С днем рождения! Пусть в саду прохладном / Звон бокалов радует друзей!»

Рубрику ведет группа «Прямая речь»