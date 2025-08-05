Береговая охрана США назвала причины катастрофы батискафа «Титан»

Береговая охрана США опубликовала расследование, посвященное причинам крушения батискафа «Титан» в 2023 году. Совет по морским расследованиям (MBI) Береговой охраны США пришел к выводу, что катастрофы можно было избежать и что главным ее виновником является американская компания OceanGate, в эксплуатации которой находился батискаф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Батискаф «Титан»

Фото: Coast Guard video courtesy of Pelagic Re / Reuters Батискаф «Титан»

Фото: Coast Guard video courtesy of Pelagic Re / Reuters

По мнению MBI, основными факторами, способствовавшими взрыву «Титана», были «неадекватные процессы проектирования, сертификации, обслуживания и проверки работы» батискафа. Среди причин этого, в свою очередь, названа «токсичная корпоративная культура» в OceanGate. MBI подготовила ряд рекомендаций на будущее, в числе которых более строгий регуляторный контроль за компаниями, эксплуатирующими подобные суда.

Батискаф «Титан», на борту которого находились пять человек, пропал 18 июня 2023 года, вскоре стало ясно, что они погибли. Участники экспедиции, среди которых был и основатель OceanGate Стоктон Раш, направлялись к обломкам лайнера «Титаник» в северной части Атлантического океана.

Обломки «Титана» и останки членов экипажа были подняты к октябрю того же года. Эксперты пришли к выводу, что корпус батискафа взорвался, не выдержав давления на глубине океана. Почти сразу появилась информация, что «Титан» никогда не проходил проверку на соответствие нормам безопасности и что корпус батискафа еще в 2020-м подавал признаки «циклической усталости».

Яна Рождественская