На Дону директора ЧОП заподозрили в присвоении полумиллиона бюджетных рублей

Генерального директора ООО ЧОО «Викинг» (Каменск-Шахтинский) Александра Машевца заподозрили в присвоении почти 500 тыс. руб. из бюджета Каменского района. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Муниципальный контракт на оказание охранных услуг с администраций муниципалитета фигурант заключил в конце 2021 года. При этом ООО ЧОО «Викинг» лишь частично исполнило свои обязательства. Разницу в оплате между оговоренным и выполненным объемом работ Александр Машевец присвоил себе.

«Согласно заключению эксперта, сумма контракта составила почти 1,3 млн руб. Фигурант исполнил обязательства на 827 тыс. руб. А 452 тыс. руб. он получил просто так»,— сообщил «Ъ-Ростов» собственный источник в правоохранительных органах.

Следственным отделом МО МВД России «Каменский» в отношении гендиректора охранной компании возбуждено уголовное дело по ч. 3 чт. 159 УК России «Мошенничество». Следствие продолжается.

Наталья Белоштейн