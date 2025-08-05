Signal не пройдет

Фестиваля Signal не будет, он отменен из-за угрозы атак беспилотников. Об этом сообщил глава Дзержинского района Егор Вирков. По его словам, о рисках организаторам сообщили еще в апреле. Мероприятие должно было пройти в Никола-Ленивце с 14 по 18 августа. Ранее организаторы опровергали сообщение об отмене и отмечали, что он состоится с усиленными мерами безопасности. Начальник управления по информационной политике Калужской области Илья Зенов отметил в разговоре с “Ъ FM”, что такие заявления команды Signal будут «на их совести».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @signal.live Фото: @signal.live

Организаторы фестиваля могут понести не только финансовые, но и репутационные потери, считает гендиректор «Москонцерта» Илья Бачурин: «Сдается мне, что не все те причины, которые сейчас озвучиваются, являются действительным поводом для отмены. В Никола-Ленивце двумя неделями ранее проходило мероприятие абсолютно такого же формата, которое делал сам парк. Оно прошло без накладок и каких-либо претензий со стороны силовых ведомств. При этом для очень многих организаторов такие события, которое они проводят из года в год, являются главным активом. В него вкладывается целая команда на протяжении долгих лет.

И если ломается бренд, мероприятие отменяется в таком режиме, что зрители остаются недовольны, то это, конечно, наносит огромный урон тем, кто им занимался.

Как выходить из ситуации? Мне кажется, что это тот самый случай, когда регламентация этой деятельности со стороны государства, например, введение необходимого, просто обязательного страхования мероприятия увеличит гарантии для его посетителей».

При этом продажа билетов на сайте фестиваля все еще идет, самый бюджетный вариант стоит около 14 тыс. руб. Что делать тем, кто уже купил билеты? Этот вопрос “Ъ FM” обсудил с управляющим партнером адвокатского бюро «Леонтьев и партнеры» Вячеславом Леонтьевым: «Такие условия отмены относятся к категории форс-мажорных.

Это как раз те обстоятельства непреодолимой силы, которые не влекут за собой дополнительную ответственность той или иной стороны.

В данном случае по решению исполнительной власти мероприятие было отменено, исходя из угроз жизни и здоровью. Таким образом организаторы концерта никаких дополнительных мер ответственности, кроме как возврата денег за билеты, не могут понести. В связи с этим потребитель может вернуть потраченные средства. Единственное, на что, наверное, не стоит рассчитывать, — на какие-либо штрафные санкции в отношении организаторов. То есть если человек специально летел с Камчатки, то вряд ли эти расходы он сможет возместить».

Предполагалось, что в рамках фестиваля на девяти сценах выступят более 300 артистов из России, Азии, Европы и Латинской Америки.

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Александра Майданская