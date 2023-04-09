Опен-эйры настраиваются на сложности

Организаторы летних фестивалей готовятся к дополнительным тратам и импортозамещению. Искать замену приходится не только западным артистам, но и зарубежному оборудованию. Несмотря на трудности, опен-эйров в этом сезоне, как ожидается, будет больше, чем в предыдущем. В частности, впервые с 2019 года состоится рок-фестиваль «Нашествие». Он должен пройти с 4 по 6 августа в Калужской области. Хотя до этого неизменно в течение 20 лет проводился под Тверью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Анонсированы и другие крупные музыкальные фестивали, отметил главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов. По его словам, возможно, в Россию вернутся иностранные артисты, хотя для организаторов это большой риск: «Точно состоятся "Нашествие, "Дикая мята", VK Fest, который пройдет не только в Москве, но еще и в ряде крупных городов страны от Питера и Москвы до Владивостока. Это мероприятие — действительно очень серьезная вещь.

Если же говорить о затратах на их проведение, то, конечно, они будут выше просто за счет того, что придется в каком-то смысле перестраховываться и многое из техники везти через третьи страны.

Мероприятия такого плана требуют бюджета в десятки и сотни миллионов рублей. Это связано с количеством задействованных артистов, но сейчас это пока достаточно сложно предсказать. Зарубежные звезды первого эшелона, которые точно соберут кассу, не приедут, но могут быть не самые известные артисты, это большой риск организаторов. Есть немало крепких исполнителей из Европы, которые не связаны обязательствами с крупными компаниями, бойкотирующими Россию».

Между тем организация выступлений артистов подорожала на 30%. Цены увеличились, в частности, на декорации, костюмы и спецэффекты, писали «Известия». Представители концертной индустрии опасаются, что оборудование из Европы вскоре может стать дефицитом. На это повлияли санкции, курс рубля и сложная логистика, отмечают собеседники “Ъ FM”. Один из вариантов — это поставки из Китая.

Затраты организаторов действительно могут вырасти значительно, подчеркнул продюсер фестиваля «Дикая мята» Андрей Клюкин. Но, по его мнению, это никак не скажется на стоимости билетов:

«Проблемы в индустрии продлятся примерно до 2025 года, но это не значит, что зритель с ними столкнется. Организаторам просто будет чуть-чуть труднее все даваться. Растет цена на аренду, увеличиваются затраты на персонал, рекламу и оборудование.

Но нужно отметить, что санкции работают год, а фестивальное оборудование за 12 месяцев не устаревает. Мы работаем с 20 тыс. зрителей. Бюджет прошлого года составил плюс-минус 95-96 млн руб., и в этих же цифрах мы, наверное, останемся. Может быть, чуть сэкономим, учитывая то, что мы пережили два года с пандемией, и столкнулись с отменой фестиваля в 2021 году, что довольно сильно закредитовало компанию. Но зритель скорее всего это не заметит.

Что касается формата фестивалей, то они проходят сейчас в новых условиях. Например, как может существовать любимый Park Live, если он весь строился на выступлении иностранных артистах?

Понятно, что "Нашествие" не сможет работать с артистами, которые попали в список иноагентов. Для "Доброфеста", думаю, ничего не изменилось. Что касается Stereoleto, то им, равно как и нам, не удастся пригласить западных артистов».

В целом спрос на концерты в России за год вырос. По данным сервиса «Яндекс. Афиша», количество музыкальных шоу увеличилось на 25%. При этом билеты на выступления стали покупать в 2,5 раза чаще.

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Анна Маргулис