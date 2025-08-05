Заседание по ликвидации Промтрансбанка отложили до сентября

Арбитражный суд Башкирии до 2 сентября отложил заседание по делу о ликвидации Промтрансбанка (ПТБ). Заседание отложено до вступления в силу ранее принятого решения о банкротстве финансового учреждения, сообщает ТАСС.

Представители банка на заседании не присутствовали, отмечается в сообщении.

ПТБ, как сообщал «Ъ-Уфа», потерял лицензию на проведение банковских операций в апреле этого года. Центробанк принял это решение из-за нарушений федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов регулятора, а также требований в области противодействия легализации доходов и финансированию терроризма. Временное управление возложено на Агентство по страхованию вкладов.

Промтрансбанк зарегистрирован в Уфе в декабре 1993 года. Это был единственный региональный банк в Башкирии.

Майя Иванова