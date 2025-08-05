В Ростове-на-Дону снова выдают разрешения на строительство

Разрешения на строительство снова выдают в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает 161.ru со ссылкой на первого замминистра строительства региона Сергея Вифлянцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам чиновника, после разработки нормативных документов разрешения получили 36 многоквартирных домов. Как ранее писал «Ъ-Ростов», с 1 декабря 2024 года в Ростове-на-Дону действовал мораторий на строительство новых проектов. Основанием для этого стала острая нехватка социальной инфраструктуры.

Теперь, как планируют донские власти, застройщики не смогут обойти обязанность комплексной застройки территории. То есть, помимо жилых домов, на участке жилого комплекса должны возвести школу, поликлиники, детсады и другие соцучреждения.

Константин Соловьев