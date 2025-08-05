Подорванный в Брянской области мост планируют восстановить к марту 2026 года

Мост в Выгоничском районе Брянской области, подорванный ВСУ 31 мая этого года, восстановят до 31 марта 2026 года, пишет ТАСС со ссылкой на госконтракт. Сейчас на объекте ведутся восстановительные работы, в том числе по устройству свай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Подрыв автомобильного моста в Брянской области произошел поздно вечером 31 мая. Мост обрушился на проходивший поезд №86 Климово—Москва. Локомотив был полностью разбит, два вагона сошли с рельсов. Погибли 7 человек, пострадали более сотни.

Подрядная организация, как пишет агентство, полностью заменит фундаменты промежуточных опор и смонтирует новое пролетное строение. Смежные службы уже получили согласование на проведение всех работ. Корреспонденту «Брянской губернии» в ФКУ «Упрдор Москва — Бобруйск» сообщили, что строительством моста будет заниматься ООО «Дорстрой32».

Полина Мотызлевская