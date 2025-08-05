Генералам свободы не видать

В Хамовническом суде Москвы завершились прения сторон по резонансному уголовному делу о коррупции в бывшем руководстве санкт-петербургской полиции. Обвиняемого в получении взяток в размере 64 млн 685 тыс. руб. экс-помощника главы МВД и начальника санкт-петербургского главка министерства Сергея Умнова гособвинитель потребовал приговорить к 12 годам колонии строгого режима, а его трем высокопоставленным экс-подчиненным дать от 10 до 11 лет. Для четырех предполагаемых взяткодателей прокурор запросил по восемь лет. Сами фигуранты и их представители просили об оправдании, ссылаясь на недоказанность обвинений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генерал-лейтенант МВД Сергей Умнов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Генерал-лейтенант МВД Сергей Умнов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Начав свою речь с того, что все подсудимые заслуживают уважения, имеют госнаграды, гособвинитель выразил сожаление, что своей преступной деятельностью они перечеркнули все свои заслуги. По его словам, вина подсудимых в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в ходе судебного разбирательства была полностью доказана.

Бывшего помощника главы МВД и начальника санкт-петербургского главка министерства Сергея Умнова прокурор потребовал приговорить к 12 годам колонии строгого режима, а начальника тыла ГУ генерал-майора Ивана Абакумова и руководителя регионального УГИБДД генерал-майора Алексея Семенова к 11.

Начальник же правового отдела инспекции Елена Копьева, по мнению гособвинителя, заслуживает наказания в виде десяти лет колонии общего режима. Кроме того, прокурор потребовал лишить трех генералов званий и наград, запретить им занимать должности в госструктурах в течение десяти лет, изъять у подсудимых в доход государства земельные участки с домами, квартиры, маломерные суда, конфисковать стоящие на балансе НКО «Фонд содействия программам ГУВД» иномарки. Также фигурантам запрошены штрафы от 9 млн до 35 млн руб.

Чуть менее сурового наказания — по восемь лет лишения свободы, по мнению прокурора, заслуживают находящиеся под подпиской о невыезде обвиняемые в даче взяток (ч. 5 ст. 291 УК РФ) предприниматели Владимир Платонов, Олег Иванов, Андрей Царнеца и Надежда Смирнова. Последние, как и полицейские, своей вины не признали.

Выступая с последним словом, генералы заявили, что лично для себя никаких благ от местного Фонда содействия программам ГУВД, спонсировавшегося питерскими коммерсантами, не получали.

«Все пожертвования шли исключительно на нужды государства, и никаких доказательств того, что они использовались не по назначению или в чьих-то личных целях, ни в ходе следствия, ни в суде представлено не было»,— утверждали обвиняемые. При этом генерал-майор Семенов заявил, что вообще ничего не знал о деятельности фонда и не контактировал с ним.

Коммерсанты в ходе прений также подтвердили, что добровольно жертвовали деньги питерской полиции через фонд, полагая, что таким образом сами участвуют в борьбе с преступностью.

Как уже рассказывал “Ъ”, расследование этого уголовного дела было начато в июне 2020 года ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. Причем изначально речь в нем шла о незаконном использовании в личных целях неустановленными сотрудниками регионального ГУ МВД средств из фонда. Однако в конце 2021 года материалы были переданы в центральный аппарат ведомства. Задержания фигурантов, которым вменили в вину уже 11 эпизодов получения взяток в особо крупном размере, последовали в июле 2022 года, а Басманный суд санкционировал арест трех генералов и подполковника Копьевой.

По версии СКР, организатором преступной группы, действовавшей с октября 2013 года, являлся 60-летний Сергей Умнов, который в феврале 2019 года переехал в Москву, став помощником министра внутренних дел.

Взятки же, по версии следствия, генерал и его предполагаемые сообщники под видом пожертвований на счета подконтрольного фонда получали «за продление договорных отношений с филиалами коммерческих отделений УГИБДД по регистрации и учету автотранспорта (МРЭО)». Непосредственными взяткодателями являлись генеральные директора и владельцы фирм, арендовавшие помещения в МРЭО санкт-петербургского УГИБДД. В период с 2013 по 2019 год они выполняли в них для автовладельцев платные автотехнические экспертизы, такие как, например, сверка автомобильных номеров перед постановкой транспортного средства на учет.

Отметим, что изначально в даче взяток обвинялись якобы 11 человек, но впоследствии в связи с деятельным раскаянием уголовное преследование части фигурантов было прекращено. Еще один фигурант — бывший начальник УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, учредитель ООО «Центр безопасности движения» Владимир Машнин — умер в 2022 году в возрасте 72 лет.

Из материалов дела следует, что вовлеченные генерал-лейтенантом Умновым в коррупционную схему подчиненные входили в ведомственную комиссию, занимавшуюся размещением в Санкт-Петербурге и области отделений УГИБДД по регистрации и учету автотранспорта. В частности, по ее распоряжению 11 отделений были расположены в помещениях, принадлежавших аффилированным с обвиняемыми коммерсантам, специализировавшимся на оказании платных услуг по регистрации автомобилей. В благодарность за это те, как считает следствие, часть получаемой прибыли направляли в НКО «Фонд содействия программам ГУВД».

За шесть лет, которые Сергей Умнов возглавлял главк, фонд получил от регистраторов около 65 млн руб. По версии СКР, эти деньги были потрачены на приобретение автомобилей премиум-класса, в том числе на купленные фондом за 5,2 млн руб.

Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Camry за 2,2 млн руб., а также оплату абонементов в фитнес-центры для руководителей главка, ремонт и оборудование их кабинетов и комнат отдыха (более 800 тыс. руб. стоила, например, сантехника для туалета начальника ГУ МВД), а кроме того, банкеты, посвященные различным праздникам. В СКР также считают, что, помимо прямого корыстного интереса в получении взяток, экс-начальник питерской полиции Умнов использовал средства фонда на различные ведомственные мероприятия с неизбежными застольями, чтобы произвести впечатление на руководство и обеспечить себе таким образом карьерный рост.

Вынесение приговора по этому делу ожидается 21 августа.

Олег Рубникович