Министр спорта РФ рассказал о внедрении ИИ в процесс назначения судей
В России планируется создание единого оператора спортивного судейства, на который будут возложены функции назначения арбитров на соревнования и матчи. Об этом в интервью «Ъ» рассказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
Министр спорта Михаил Дегтярев
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
По его словам, «финансировать работу судей через котел единого оператора будут федерации, лиги, клубы». Единый оператор, в свою очередь, будет «прозрачно, беспристрастно, в том числе с использованием ИИ» назначать судей на соревнования.
Михаил Дегтярев отметил, что процедуру «сможет отслеживать любой любитель спорта». «Так, как раньше, нельзя, болельщики не поймут. А их у нас десятки миллионов. И они хотят быть уверенными в честности игр»,— подчеркнул министр.