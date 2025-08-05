Министр спорта РФ рассказал о внедрении ИИ в процесс назначения судей

В России планируется создание единого оператора спортивного судейства, на который будут возложены функции назначения арбитров на соревнования и матчи. Об этом в интервью «Ъ» рассказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр спорта Михаил Дегтярев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Министр спорта Михаил Дегтярев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По его словам, «финансировать работу судей через котел единого оператора будут федерации, лиги, клубы». Единый оператор, в свою очередь, будет «прозрачно, беспристрастно, в том числе с использованием ИИ» назначать судей на соревнования.

Михаил Дегтярев отметил, что процедуру «сможет отслеживать любой любитель спорта». «Так, как раньше, нельзя, болельщики не поймут. А их у нас десятки миллионов. И они хотят быть уверенными в честности игр»,— подчеркнул министр.

Арнольд Кабанов