В Иркутской области валовый сбор гороха в 1,6 раз превысит объем 2024 года

Прогнозный валовый сбор гороха по итогам сезона 2025 года в Иркутской области составит 45,2 тыс. т. Это в 1,6 раза больше, чем в прошлом году, отмечает пресс-служба регионального правительства. Площадь посевов под эту культуру достигла 23,8 тыс. га, что на 10,7 тыс. га больше, чем в 2024-м.

«За семь месяцев текущего года горох экспортировали на сумму $2,3 млн в текущих ценах. Лидером по закупкам стал Китай», — сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Расширению площадей во многом способствует повышенный спрос на российский горох на мировых рынках, а также благоприятная ценовая конъюнктура, считают в экспертно-аналитическом центре агробизнеса «АБ-Центр». Кроме того, в условиях снижения доходности основных зерновых — пшеницы и кукурузы — аграрии активнее вводят в оборот экономически более привлекательные горох, нут, рапс, чечевицу и сою, отмечают аналитики.

Лолита Белова