Власти ДНР планирует построить вторую нитку водовода из реки Дон

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что власти региона планируют построить вторую нитку водовода из реки Дон. По его словам, сейчас также прорабатываются альтернативные способы увеличения воды.

По представленным господином Пушилиным данным, сейчас в ДНР оборудовано 78 точек для раздачи технической воды и работают 198 цистерн для развоза воды. «В общем, продолжаем нашу непростую работу»,— заключил он.

Накануне глава региона докладывал о ситуации с водоснабжением президенту Владимиру Путину. Господин Пушилин назвал вопрос с водообеспечением самым сложным и сообщил, что в регионе с июля действует оперативный штаб. Сейчас специалисты работают над чисткой русел рек, устраняют заторы, чтобы поднять наполняемость водохранилищ, рассказывал господин Пушилин.

В 2022 году после усиленных обстрелов критической инфраструктуры в ДНР обострилась ситуация с питьевой водой. В частности, тогда была нарушена работа канала «Северский Донец — Донбасс» — главного источника водоснабжения региона. Поэтому власти решили провести водовод из реки Дон, его ввели в эксплуатацию в апреле 2023 года.

Водовод состоит из двух нитей диаметром 1,2 м, их протяженность — 194 км. Водозабор из Дона осуществляется на станции около хутора Дугино в Азовском районе Ростовской области. Насосные станции на водоводе поднимают воду к каналу «Северский Донец — Донбасс», откуда потом воду забирают для водоснабжения региона.

Полина Мотызлевская