В Башкирии в этом году вынесли более 2,7 млн постановлений о штрафах на дорогах

С начала года в Башкирии вынесли более 2,7 млн постановлений о нарушениях правил дорожного движения. Это на 350 тыс. или на 11,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2018 году на региональных дорогах произошло 4,4 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в 2024 году — 2,9 тыс. Также снизилось количество погибших в ДТП — с 550 в 2018 году до 397 человек в 2024 году.

За последние восемь лет число стационарных комплексов на автомобильных трассах увеличилось в десять раз. Сейчас на дорогах Башкирии действует около 1,9 тыс. комплексов автоматической фотовидеофиксации.

Майя Иванова