Блогер-иноагент Максим Кац стал фигурантом уголовного дела

В отношении блогера Максима Каца (признан иноагентом) возбуждено уголовное дело. Его подозревают в неисполнении обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ), сообщило управление СКР в Москве.

В ведомстве пояснили, что блогера дважды за год привлекали к ответственности по аналогичной административной статье (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). Следователи рассматривают вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

«РИА Новости» сообщило со ссылкой на источник, что заявление на господина Каца (иноагент) написал член организации «Депутаты мирной России» (признана нежелательной в России). Фигурант также входит в нее и недавно предложил сделать участников организации анонимными. Однако несколько членов не поддержали идею блогера.

Максим Кац (иноагент) был депутатом муниципального собрания столичного района Щукино. После начала СВО политик уехал из России. В 2023 году Басманный райсуд Москвы заочно приговорил блогера к восьми годам колонии за распространение фейков о ВС РФ. В октябре 2024 года осужденный обжаловал приговор.

Никита Черненко