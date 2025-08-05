Власти Приморья не знают, как долго продлятся ограничения на мобильный интернет

Информацией о местах, сроках введения или снятия ограничений на мобильный интернет министерство цифрового развития и связи (минцифры) Приморского края не обладает. Такая информация содержится в ответе ведомства в Telegram-канале правительства региона на жалобы жителей о сбоях в работе мобильного интернета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Приморского края Фото: Правительство Приморского края

В июне глава минцифры края Андрей Клементьев заявил, что «в связи с мерами, направленными на обеспечение безопасности в регионе, периодически возможны временные ограничения доступа к мобильному интернету».

В последние дни жители некоторых районов Владивостока, в частности Первомайского, сетуют, что мобильный интернет не работает. «Люди не могут расплатиться картами в магазинах и снимают наличку в банкоматах, чтобы не остаться без денег. Такси вызывают не через приложение, а по старинке — по телефону»,— пишут местные СМИ.

Из пояснений минцифры следует, что «ограничения на мобильный интернет вводятся всеми операторами сотовой связи». «Данные меры принимаются только в местах размещения стратегических военных или критически важных объектов гражданской инфраструктуры по согласованию между спецслужбами и военными и указанию для операторов связи по введению ограничений. По информации от операторов, услуги голосовой связи и СМС, а также вызов экстренных служб 112 остаются доступными»,— говорится в сообщении ведомства.

В минцифры края отмечают, что в Приморье работают публичные точки Wi-Fi и все желающие могут скачать карту их размещения.

Алексей Чернышев, Владивосток