Жительницу Сочи судят за торговлю несуществующими автомобилями из ОАЭ

Центральный районный суд Сочи передал в Хостинский районный суд дело местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве при продаже автомобилей из ОАЭ по заниженным ценам. Обвиняемой избрали домашний арест сроком на шесть месяцев, следует из судебного постановления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, сочинка вместе с сообщником организовала схему обмана покупателей автомобилей. Злоумышленники не имели статуса индивидуальных предпринимателей, но распространяли ложные сведения о продаже иностранных машин по низким ценам из Объединенных Арабских Эмиратов.

Женщина размещала недостоверную информацию о выгодных предложениях, привлекая ничего не подозревающих клиентов. Ее подельник вел переговоры по телефону и в WhatsApp, предоставляя заведомо ложные данные о марках, моделях, технических характеристиках и стоимости транспортных средств.

Мошенники заключали с жертвами договоры на приобретение автомобилей в ОАЭ, создавая видимость законной коммерческой деятельности. При этом у них не было ни намерения, ни возможности выполнить взятые обязательства.

Фигурантка обвиняется по трем эпизодам мошенничества в особо крупном и крупном размерах. В деле проходят трое потерпевших. Уголовное дело в отношении сообщника выделено в отдельное производство.

Лия Пацан