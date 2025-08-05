Южная часть Камчатки сдвинулась после землетрясения на 2 метра

Южная часть полуострова Камчатка сдвинулась почти на два метра на юго-восток после недавнего землетрясения. Об этом сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

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30 июля в 150 км от Петропавловска-Камчатского произошло мощное землетрясение, его магнитуда, по разным оценкам, достигала 8,8. Оно стало самым сильным в региональной сейсмозоне с 1952 года. Были повреждены социальные и коммерческие объекты, волна цунами затопила несколько прибрежных районов.

В службе РАН отметили, что смещение полуострова на юго-восток сопоставимо с горизонтальными смещениями после землетрясения 2011 года в Тохоку (Япония). При этом Петропавловский куст станций, включая сам Петропавловск-Камчатский, сместился «несколько скромнее». Ученые объяснили, что «картина смещений согласуется с предварительной моделью подвижек в очаге»: максимума достигли «на южном фланге нашего громадного очага», это «обеспечило полноценный макросейсмический эффект в Северо-Курильске, и недостаточно полноценный – в Петропавловске-Камчатском».

Полина Мотызлевская