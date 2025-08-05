РАНХиГС допустил исчезновение почти 130 малых городов в России

В России могут исчезнуть 129 малых городов с населением 3,4 млн человек, говорится в исследовании РАНХиГС. По его данным, за десять лет численность жителей в этих городах упала на 314 тыс. Наибольшие сложности испытывают северные угольные, металлургические и лесопромышленные, а также расположенные на периферии города.

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Фото: Анна Черникова, Коммерсантъ Вид города Торжка (Тверская область)

Фото: Анна Черникова, Коммерсантъ

РАНХиГС изучил демографические тенденции и экономический потенциал в малых городах. Исследование проведено в рамках госзаказа аппарата правительства, результаты приводят «Известия».

Наибольшее сокращение численности населения выявили в городах Верхний Тагил (Свердловская область), Трубчевск (Брянская область), Инта (Коми), Кемь и Медвежьегорск (Карелия), Торжок (Тверская область), Рошаль (Подмосковье), Оха (Сахалинская область). В наиболее уязвимом положении находятся часть населенных пунктов Брянской, Новгородской и Кировской областей, а также Красноярского края.

В РАНХиГС считают, что города в аграрно-индустриальных регионах «находятся в чуть лучшем положении за счет продовольственной безопасности и более благоприятных условий проживания населения». Однако «кризис промышленного производства и продолжающееся стягивание населения в более крупные центры повышают риски утраты населенных пунктов», отмечают эксперты.

Для 106 таких населенных пунктов уже готовят мастер-планы по реализации инвестпроектов с развитием инфраструктуры. В этом году на эти цели выделили 4 млрд руб. В РАНХиГС советуют использовать существующий потенциал для развития городов. «Для добывающих и лесоперерабатывающих городов наиболее реалистичная стратегия — управляемое сжатие через развитие инфраструктуры в опорных населенных пунктах»,— уточняется в исследовании.