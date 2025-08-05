«Азимут» начнет летать между Сочи и Батуми

Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова, входящий в холдинг «Аэродинамика», сообщил о запуске нового регулярного международного направления. С 1 августа авиакомпания «Азимут» начала выполнять прямые рейсы между Сочи и Батуми, курортным центром грузинской Аджарии. Перелеты осуществляются дважды в неделю — по вторникам и пятницам, — на самолетах Sukhoi Superjet 100. Время в пути составляет около одного часа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Маршрут Сочи—Батуми уже обслуживается с июня 2024 года авиакомпанией Red Wings, которая выполняет до десяти рейсов в неделю. За прошедший год этим направлением воспользовались свыше 38 тыс. пассажиров, было выполнено более 200 рейсов.

Запуск новой линии является частью стратегии расширения международной маршрутной сети сочинского аэропорта. Батуми, популярный курорт на черноморском побережье Грузии, привлекает туристов сочетанием горных пейзажей, теплого климата, архитектурного колорита и гастрономической традиции. Информация о билетах и условиях перевозки доступна на сайте авиакомпании и у онлайн-агентств.

Вячеслав Рыжков