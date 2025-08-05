США планируют не допустить выдачи виз спортсменам-трансгендерам

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) опубликовала руководство, направленное на предотвращение участия мужчин в женских спортивных соревнованиях.

Принятые меры обязывают Министерство внутренней безопасности разработать процедуры, чтобы не допустить выдаче виз спортсменам-мужчинам, которые планируют соревноваться в женских категориях.

«Мужчинам не место в женском спорте,— заявил представитель USCIS Мэтью Трагессер. — USCIS устраняет лазейку для иностранных спортсменов-мужчин, чей единственный шанс на победу — изменить свою гендерную идентичность и использовать свои биологические преимущества против женщин» (цитата по Reuters).

5 февраля Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает лишение федерального финансирования учебных заведений, допускающих участие биологических мужчин в женских видах спорта. 21 января президент подписал указ о признании в США только двух неизменных полов — мужского и женского.