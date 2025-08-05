Fox News: в США начали расследование обвинений во влиянии России на выборы

Министерство юстиции США начало расследование обвинений о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в пользу Дональда Трампа (Russiagate). Об этом сообщил Fox News Digital со ссылкой на свои источники.

Расследование инициировано после получения уголовного обращения от директора Национальной разведки Тулси Габбард. По данным телеканала, была создана большая группа экспертов для изучения дела.

В 2016 году американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в выборы, что совпало с появлением в СМИ «досье Стила» с неподтвержденными обвинениями против Дональда Трампа. Однако, по данным отчета Тулси Габбард от 18 июля 2025 года, до выборов разведка США считала, что у России не было ни возможностей, ни намерений повлиять на исход голосования.

Госпожа Габбард утверждает, что после победы Трампа администрация Барака Обамы поручила подготовить новый доклад, который противоречил прежним выводам. 2 июля 2025 года New York Post опубликовала отчет ЦРУ, указывающий на возможную политическую мотивированность доклада о «российском вмешательстве».