Гана поднимет цены на какао более чем на 60%

Гана, один из крупнейших в мире производителей какао-бобов, с 7 августа повысит внутренние закупочные цены на какао на 62,6% — до $5,04 тыс. за тонну. Об этом заявил министр финансов страны Кэссиел Ато Форсон в соцсети X.

Рост цены на сырье для шоколадной промышленности связан с обязательством президента Ганы Джона Драмани Махамы обеспечить фермерам выплату не менее 70% от экспортной стоимости какао-бобов. В предыдущем сезоне этот показатель составлял 63,9%. Министр отметил, что тогда рыночная ситуация была «более благоприятной», чем сейчас.

Гана сохраняет второе место в мире по объемам производства какао, занимая около 12% мирового рынка. Лидером остается Кот-д’Ивуар с долей в 42,5%. В Кот-д’Ивуаре фермеры получают примерно $2 073 за тонну какао. При этом обе страны проводят строгий государственный контроль за закупками сырья, осуществляемыми уполномоченными правительственными структурами.

Из-за резкого роста цен на шоколадные изделия их розничные продажи по итогам 2024 года в натуральном выражении сократились почти на 9%. Потребители переориентируются на более бюджетные сладости, при производстве которых меньше используются заметно подорожавшие какао-бобы.

Подробнее об этом — в материале «Ъ».