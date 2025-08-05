Пополнение эскроу-счетов сильно замедлилось

Прирост средств граждан на эскроу-счетах в первом полугодии 2025 года, следует из данных ЦБ, составил 460,7 млрд руб. В годовом сравнении этот показатель сократился более чем вдвое относительно 1 трлн руб. в январе—июне 2024-го. Отдельно в июне этого года средства на таких счетах приросли на 39,7 млрд руб. После январского «минуса» это стало самым скромным показателем в первом полугодии. По сравнению с маем (209,4 млрд руб.) прирост в июне замедлился в пять раз, с июнем 2024-го (456,8 млрд руб.) — в 11. Общий остаток средств на эскроу-счетах на 1 июля 2025 года составил 6,8 трлн руб., прибавив в годовом выражении лишь 1%.

Такая скромная динамика связана с несколькими факторами — в частности, со снижением спроса на жилье и, соответственно, с сокращением ипотечного кредитования. В январе—июне выдано 1,5 трлн руб. ипотеки, что на 47% меньше, чем за тот же период прошлого года. В июне показатель в годовом выражении сократился более чем вдвое — до 309 млрд руб. (сказалась и высокая база 2024 года). Отметим, по данным «Дом.РФ», из-за слабого спроса на фоне высоких ставок за полгода застройщики реализовали 10,4 млн кв. м жилья, что на 26% меньше, чем в январе—июне прошлого года.

Второй фактор — рост объемов раскрытия счетов эскроу, то есть перевода средств застройщикам после ввода дома в эксплуатацию. Так, в июне было раскрыто 342 млрд руб. (против 143 млрд руб. в мае и 235 млрд руб. в июне 2024-го). Связано это с ростом объемов ввода многоквартирного жилья: в июне введено 3,2 млн кв. м, что на 23% больше, чем годом ранее, и в 1,6 раза выше майского показателя (см. “Ъ” от 16 июля). Свое влияние могло оказать и распространение рассрочек, предлагаемых застройщиками. По оценкам «Дом.РФ», объем средств, недопоступивших на счета эскроу из-за таких программ, в первом полугодии составил 1,2 трлн руб., прибавив с начала года 0,2 трлн руб. (см. “Ъ” от 29 июля).

Также замедляется кредитование застройщиков: объем кредитных лимитов в июне оценивался в 21,4 трлн руб., прибавив за месяц 235 млрд руб. (годом ранее — 521 млрд руб.). В целом за полгода объем кредитов застройщиков вырос на 1,17 трлн руб. против 2,3 трлн руб. в январе—июне 2024-го. Это объясняется, в частности, снижением запусков новых проектов: за январь—июнь показатель сократился на 22% в годовом выражении. На этом фоне выросла и средневзвешенная ставка по проектному финансированию: если в июне 2024-го она составляла 6,9% годовых, то в июне этого года достигла 10,75%.

Евгения Крючкова