Жилье ушло в минус

В первом полугодии 2020 года ввод жилья снизился на 2,4% в годовом выражении — до 52,2 млн кв. м, сообщил Росстат. Это объясняется сокращением в последние три месяца объема ввода индивидуального жилищного строительства (ИЖС) — в июне показатель просел почти на 40%. При этом сектор многоквартирных домов, напротив, в июне продемонстрировал рост на 23% год к году. Эксперты отмечают, что на ИЖС приходится большая часть объемов ввода жилья и пока это вряд ли изменится: предпосылок для устойчивого роста объемов возведения многоквартирных домов в условиях высокой ключевой ставки и низкого спроса пока не наблюдается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ввод жилья в январе—июне, сообщил Росстат, составил 52,2 млн кв. м, что на 2,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Отдельно в июне сдано 7,5 млн кв. м — на 22% меньше, чем годом ранее. Сокращение объемов ввода наблюдается третий месяц подряд, но июньский показатель утянул в отрицательную зону и все полугодовое значение (в январе—мае был рост показателя на 2%).

Такая динамика вызвана провалом темпов ввода объектов ИЖС: сдано 4,2 млн кв. м, что почти на 40% меньше, чем годом ранее.

Отчасти это объясняется высокой базой прошлого июня — 7 млн кв. м (тогда рост в годовом выражении составил 40%). Снижение ввода ИЖС фиксируется с апреля, однако июньский минус стал наиболее серьезным, хотя в количественном выражении ввод в июне был выше майского (3,9 млн кв. м). В целом за полгода ввод ИЖС составил 37,3 млн кв. м (минус 1,6%).

Сектор многоквартирных домов (МКД), напротив, второй месяц подряд демонстрирует положительную динамику — в июне введено 3,2 млн кв. м (рост на 23%). Всего за полугодие введено 14,8 млн кв. м МКД, что примерно на 5% отстает от уровня января—июня 2024 года. По данным «Дом.РФ», за полугодие также на 22% сократился запуск новых проектов (17,8 млн кв. м). Связано это со слабым спросом на фоне высоких ставок: за полгода застройщики реализовали 10,4 млн кв. м (минус 26% год к году).

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Президент НОСТРОЙ Антон Глушков полагает, что июньский рост в секторе МКД, скорее всего, «является краткосрочным всплеском, связанным с завершением строительства отдельных крупных объектов». По его мнению, во втором полугодии можно ожидать умеренного замедления темпов ввода МКД с годовым показателем ввода жилья в целом на уровне 112 млн кв. м. Эксперт Общественного совета при Минстрое Кирилл Холопик отмечает, что «общая тенденция на охлаждение динамики объемов стройки и ввода жилья налицо»: росту темпов строительства и ввода поспособствует снижение ключевой ставки.

Также Антон Глушков обращает внимание на то, что низкие уровни продаж во многих регионах привели к снижению соотношения задолженности девелоперов в рамках проектного финансирования и средств граждан, накопленных на эскроу-счетах, до критически низких 20%. Это, поясняет он, сигнализирует о сложностях с реализацией текущих проектов и неизбежном сокращении будущих объемов строительства. В регионах с покрытием в 20%, говорит Антон Глушков, в перспективе это может означать сокращение объемов жилой стройки в пять раз, а в относительно стабильных регионах, где продано около 40% строящегося жилья,— вдвое.

Президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева полагает, что пока вряд ли можно говорить о зарождении новых тенденций, связанных с повышением объема и доли ввода МКД и снижением ИЖС. Скорее речь идет о помесячных отклонениях на фоне более устойчивых макроэкономических факторов, отрицательно влияющих на жилищное строительство, говорит эксперт. В среднем, отмечает она, за полугодие сокращение ввода МКД было большим, чем ИЖС, при этом ИЖС продолжает лидировать по доле ввода жилья.

Евгения Крючкова