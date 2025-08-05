Авторынок РФ показал рекордный рост продаж в июле

Продажи новых автомобилей в России в июле выросли на 33,9% по сравнению с июнем, достигнув 120,65 тыс. единиц, сообщает «Автостат». Это лучший показатель с начала года, хотя в годовом выражении рынок все еще сокращается (–11,4%).

Эксперты связывают рост с реализацией отложенного спроса, активными распродажами дилеров и снижением ключевой ставки ЦБ. Замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев заявил, что людям стало менее выгодно хранить деньги на депозитах, и они начали тратить их на автомобили.

Лидером продаж осталась Lada (28,24 тыс. шт., +16,9%), за ней следуют Chery (13,5 тыс. шт., +52,4%) и Haval (13,12 тыс. шт., +43%). В топ-5 также вошли Geely и Changan. Среди моделей лидируют Lada Granta, Vesta и Haval Jolion.

Несмотря на сокращение складских запасов, их уровень остается высоким — на 4-5 месяцев продаж. Цены пока не снижаются, но возможен рост осенью перед индексацией утильсбора.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Авторынок выключил режим ожидания».