Авторынок выключил режим ожидания

Июль показал рекордные с начала 2025 года результаты на авторынке. Отложенный спрос наконец стал реализовываться из-за продолжающихся распродаж, развенчания мифов о возвращающихся брендах и ослабления денежно-кредитной политики: хранить деньги на депозитах стало не столь выгодно. Август покажет сопоставимые результаты, а вероятнее всего, даже выше, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Продажи новых автомобилей в РФ в июле выросли относительно июня на 33,9%, до 120,65 тыс. штук, подсчитали в «Автостате». Год к году все еще фиксируется отрицательная динамика, но темпы падения рынка снизились — до 11,4%. Июль, следует из данных агентства, стал лучшим месяцем для авторынка с начала года.

По мнению исполнительного директора «Автостата» Сергея Удалова, в сегменте стал реализовываться отложенный спрос, который подстегивался выгодными скидочными предложениями со стороны дилеров и дистрибуторов. «Наконец эта история начала приносить свои плоды»,— уверен эксперт. Второй сопутствующий фактор — снижение ставки ЦБ, что делает кредиты вкупе с субсидированием ставки со стороны производителей приемлемыми для потребителей, добавляет главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев отмечает, что в июле банки понизили ставки по депозитам, как следствие, началась миграция накоплений россиян из области отложенного спроса в сторону покупки машин. «Людям уже не так выгодно хранить деньги в банках, поэтому они стараются найти, на что их потратить»,— поясняет он.

Новостной фон в июле, считает гендиректор ГК «Автоспеццентр» Андрей Терлюкевич, также стал причиной положительной динамики: стало очевидно, что никто из ушедших марок в ближайшие годы не вернется в Россию и нет смысла больше откладывать покупку. «А вот действующие скидки, стимулирующие распродажу складов, рано или поздно закончатся»,— полагает топ-менеджер. Кроме того, часть потребителей могла активизироваться в связи с новостями о планируемой индексации утильсбора на ввозимые физлицами автомобили мощностью 160 л. с. и выше, добавляет господин Удалов.

Лидером рынка в июле традиционно остается бренд Lada, продажи автомобилей которого выросли к июню на 16,9%, до 28,24 тыс. штук. На второе место вышел Chery, увеличивший реализацию на 52,4%, до 13,5 тыс. штук. На третье место опустился Haval с результатом 13,12 тыс. штук, что на 43% больше относительно предыдущего месяца. Следом идут Geely и Changan, продажи которых выросли на 36%, до 8,39 тыс. штук, и на 23%, до 7,86 тыс. штук. соответственно. Geely в июле подвинул Changan с четвертой на пятую строчку.

Топ моделей по продажам новых легковых автомобилей в июле 2025 года Выйти из полноэкранного режима Место Модель Объем продаж (шт.) Доля рынка (%) Изменение год к году (%) 1 Lada Granta 13030 10,8 –28,3 2 Lada Vesta 6673 5,53 –31,6 3 Haval Jolion 5552 4,6 –33,0 4 Chery Tiggo 4 4482 3,71 н/д 5 Belgee X50 4249 3,52 16,5 6 Changan UNI-S 3784 3,14 –17,7 7 Chery Tiggo 7L 3644 3,02 н/д 8 Geely Monjaro 3340 2,77 –13,3 9 Lada Niva Legend 2936 2,43 –14,1 10 Jetour Dashing 2831 2,35 130,5 Открыть в новом окне Источник: «Автостат».

Самыми популярными моделями на рынке новых машин в июле остаются Lada Granta, Lada Vesta и Haval Jolion. В топ-5 также вошли Chery Tiggo 4 и китайский Belgee X50 белорусского производства.

Ситуация с затовариванием на рынке, согласно опросу “Ъ”, сохраняется, как, впрочем, и тренд на сокращение стоков. Сильного профицита, как было шесть месяцев назад, по оценке Рената Тюктеева, уже не наблюдается: запасы рассчитаны на четыре-пять месяцев активных продаж. Директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов считает, что состояние стоков все еще нельзя назвать «здоровым» и изменений можно ждать не раньше конца года. Снижения цен на автомобили, по оценке господина Кадакова, ждать не стоит, а вот роста в перспективе — вполне.

Поскольку распродажи складов сохраняются, август, вероятно, сможет продолжить тренд июля и продажи выйдут на объем 110–130 тыс. автомобилей, прогнозирует Андрей Терлюкевич. «Начало месяца даже чуть лучше, чем начало июля»,— добавляет гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. Сергей Удалов вторит, что результаты августа могут превзойти июльские. А Максим Кадаков видит их на уровне предыдущего месяца: часть потребителей может продолжить откладывать покупку автомобиля, ожидая дальнейшего снижения ключевой ставки. Очередной всплеск спроса, рассуждает эксперт, может случиться осенью — в преддверии индексации ставок утильсбора 1 января.

Наталия Мирошниченко