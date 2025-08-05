Ввод коворкингов и сервисных офисов теряет объемы

До конца 2025 года в Санкт-Петербурге введут в эксплуатацию три новых сервисных офиса общей площадью 3,2 тыс. кв. м, что станет самым низким показателем за последние шесть лет. Тем временем ставки аренды увеличиваются: прирост к предыдущему году составил до 15%. Крупнейшими игроками рынка остаются «Практик» и PAGE, на долю которых приходится 24% и 22% действующих площадей соответственно. Среди ключевых тенденций сегмента опрошенные «Ъ-СПб» эксперты выделили усиливающийся дефицит качественного предложения, рост доли корпоративных клиентов, а также чувствительность спроса к локации и уровню сервиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «С начала текущего года доля свободных площадей в сервисных офисах Петербурга выросла на 0,4 п. п. — до 13,9%»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ «С начала текущего года доля свободных площадей в сервисных офисах Петербурга выросла на 0,4 п. п. — до 13,9%»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В первом полугодии 2025 года в Санкт-Петербурге не было открыто ни одного сетевого сервисного офиса, сейчас на локальном рынке насчитывается 64 коворкинга общей площадью 90,4 тыс. кв. м, которые рассчитаны на 13,9 тыс. рабочих мест, рассказала партнер Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян. Эксперт объясняет снижение ввода нехваткой подходящих помещений в центральных районах города, а также высокими ставками аренды.

С начала текущего года доля свободных площадей в сервисных офисах Петербурга выросла на 0,4 п. п., до 13,9%, сообщила госпожа Бабоян. По этому показателю лидируют Центральный (22%), Петроградский (21%) и Красногвардейский районы (18%). Средняя ставка аренды площадей в сервисных офисах увеличилась на 6%, до 25,8 тыс. рублей в месяц, дороже всего она обойдется в Красногвардейском (30,2 тыс. рублей за квадратный метр), Центральном (29,1 тыс. рублей) и Петроградском районах (28,6 тыс. рублей).

По данным заместителя директора департамента офисной недвижимости Nikoliers Виктории Горячевой, в первом полугодии 2025 года в Петербурге открыли один новый коворкинг (Jurgens-PAGE площадью 1250 кв. м) и расширили еще один (Kazanskaya-PAGE на 350 кв. м). Также в этом году в городе планируют открыть еще два сервисных офиса на 426 рабочих мест с суммарной арендопригодной площадью 2,9 тыс. кв. м: Vereyskaya-PAGE и Nalichnaya-PAGE.

Сейчас по запуску сервисных офисов в Петербурге лидируют два оператора: «Практик» и PAGE. На данный момент в городе действуют десять объектов «Практик» (16,2 тыс. кв. м) и 11 объектов PAGE (14,7 тыс. кв. м). В этом году благодаря открытию еще двух точек портфель PAGE вырастет до 13 объектов суммарной площадью 18,9 тыс. кв. м.

«Сервисные офисы становятся привлекательной альтернативой для корпоративных клиентов, нуждающихся в современном пространстве в условиях дефицита качественных классических офисных помещений. Так, в июне 2024 года в центре города открылась первая площадка оператора Multispace — Pravda (956 кв. м), которую целиком заняла компания МТС Digital»,— отмечает госпожа Горячева.

Об этом тренде упомянул и старший директор, руководитель офиса CMWP в Санкт-Петербурге Андрей Амосов. «Операторам коворкингов интересно посадить крупного моноклиента — по сути сервисный офис»,— указывает он.

«Ключевая тенденция на рынке коворкингов Санкт-Петербурга — высокая чувствительность спроса к качеству локации и самого объекта. Наибольшим спросом стабильно пользуются пространства, расположенные в Центральном, Адмиралтейском и Петроградском районах. Кроме расположения, арендаторы все чаще обращают внимание на уровень сервиса, инженерную инфраструктуру, качество отделки и общее управление объектом»,— считает директор департамента офисной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Регина Волошенко. По ее мнению, устойчивый успех имеют только те операторы, которые предлагают продуманные решения в локациях с проверенным спросом.

Генеральный директор сети коворкингов и гибких офисов PAGE Мария Сумарокова отметила, что средняя арендная ставка в объектах компании выросла примерно на 15% по сравнению с прошлым годом и в ближайшее время ожидается ее дальнейшее увеличение. При этом уровень вакансии остается минимальным в связи с нехваткой качественных свободных офисных площадей в городе.

«Особенно остро ощущается дефицит офисных помещений классов A и B: новое строительство практически не ведется, а ввод новых объектов ограничен экономическими факторами. На ситуацию, в том числе, влияет высокая ключевая ставка, сдерживающая инвестиции в офисный девелопмент»,— уточнила госпожа Сумарокова.

Также она подтвердила тренд на рост интереса крупных компаний, решением для которых все чаще становятся коворкинги. Помимо этого, эксперт упомянула смещение предложения в периферийные районы, консолидацию активов и интенсивное внедрение IT-решений, таких как управление заполняемостью и динамическое ценообразование.

Артемий Чулков