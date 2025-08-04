Экс-мэру Инты вменили в вину злоупотребление на 45 млн рублей

Бывший мэр Инты Владимир Киселев предстанет перед судом по обвинению в расходовании бюджетных средств на 45 млн руб. Как сообщила «Ъ» старший помощник прокурора Коми Наталия Спиридонова, заместитель прокурора региона утвердил обвинительное заключение по делу в отношении бывшего руководителя администрации Инты и экс-директора муниципального казенного учреждения «Управление ЖКХ» Екатерины Гутовской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший мэр Инты Владимир Киселев

Фото: Администрация МО «Инта» Республики Коми Бывший мэр Инты Владимир Киселев

Фото: Администрация МО «Инта» Республики Коми

Уголовное дело возбудило СУ СКР по Коми. Владимиру Киселеву инкриминируется ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления), а Екатерине Гутовской — ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

«По версии следствия, в 2022 году глава городского округа вопреки требованиям закона поручил директору УЖКХ подготовить аукционную документацию для заключения муниципальных контрактов на ремонт автодороги Верхняя Инта—Юсьтыдор,— пояснила собеседница “Ъ”.— Причем таким образом, чтобы стоимость каждого из них не превышала 5 млн руб. При этом, чтобы победило в торгах ООО СК СМП-7».

По словам госпожи Спиридоновой, после победы «нужной» фирмы ее руководителю в дальнейшем был перечислен аванс на 37 млн руб. «Между тем ремонт дороги не был сделан»,— уточнила представитель прокуратуры Коми.

Вторым эпизодом в деле стала история с выбором подрядчика для осуществления работ по благоустройству дворов в 2022 году, когда подельники незаконно отдали контракт местному предпринимателю. «По трем муниципальным контрактам коммерсанту перечислили более 9 млн руб., хотя работы так и не были выполнены»,— добавила «Ъ» старший помощник прокурора региона.

Уголовное дело с иском прокуратуры о взыскании с обвиняемых нанесенного казне ущерба сегодня направлено в Интинский городской суд.

Дарья Шучалина, Сыктывкар