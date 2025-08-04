На Мосбирже в июле разместили максимальный с начала года объем облигаций

В июле месячный объем размещения облигаций на Московской бирже (MOEX: MOEX) достиг своего максимума с начала года. С учетом выпуска однодневных облигаций он составил 2,3 трлн руб., говорится в пресс-релизе холдинга. Без учета однодневных облигаций общий объем торгов увеличился в два раза до 3,8 трлн руб.

Сумма общего объема вторичных торгов составила 1,8 трлн руб. В прошлом году этот показатель доходил до 799 млрд руб. Операции физических лиц на Мосбирже составили 615,7 млрд руб., по сравнению с прошлогодним объемом в 269,8 млрд руб. «Их доля в общем объеме торгов облигациями составил 32,9%»,— добавил в пресс-релизе.

В апреле этого года общий объем торгов на Мосбирже составил 145,8 трлн руб., что на 2,15% меньше мартовских показателей. Это было первое снижение объема торгов с начала года. Эксперты предположили, что дальнейшая динамика будет зависеть от решения Центробанка по ставке.