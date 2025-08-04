Трек «Тем, кто с нами» Гуфа, Ноггано и АК-47 не доступен на «Яндекс.Музыке»

Трек «Тем, кто с нами» рэперов Гуфа (Алексей Долматов), Ноггано (он же Баста, Василий Вакуленко) и АК-47 больше не доступен на «Яндекс.Музыке». В описании к треку говорится, что доступ к песне ограничен по требованию Роскомнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gazgolder Фото: Gazgolder

Суть претензий ведомства — неизвестна. Трек также скрыт на площадках Apple Music и Spotify, а клип на песню убрали с YouTube-канала музыкального лейбла Gazgolder.

Трек «Тем, кто с нами» был записан в 2010 году на альбоме группы АК-47 «МегаPolice» и является одним из самых известных сайферов при участии указанных рэперов.

Полина Мотызлевская