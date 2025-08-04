Власти Петербурга обучили нейросеть находить незаконные ларьки

Искусственный интеллект обучили в Санкт-Петербурге выявлению незаконных ларьков. По улицам города перемещаются восемь автомобилей со специализированными комплексами, сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Системы сканируют городское пространство и находят все незаконные торговые объекты. Далее владельцу участка назначается штраф в размере 50 тыс. рублей. Первый такой штраф был выписан собственнику земельного участка в Выборгском районе. Теперь ему предстоит согласовать размещение объекта или убрать ларек.

При этом нейросеть проконтролирует исполнение требования. ИИ спустя четыре недели вновь обследует территории по одному из 186 маршрутов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что более 31 млн рублей штрафов получили производители земляных работ в Петербурге.

Татьяна Титаева