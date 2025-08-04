Умер казахстанский космонавт Талгат Мусабаев

Летчик-космонавт, герой России и Казахстана Талгат Мусабаев умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким господина Мусабаева. Президент отметил, что летчик внес большой вклад в развитие космонавтики, а также проявлял активную позицию в общественной жизни. «Будучи депутатом Сената и общественным деятелем, он инициировал множество добрых начинаний. Светлый образ Талгата Амангельдиевича <...> навсегда останется в наших сердцах»,— сказал глава государства.

Талгат Мусабаев родился 7 января 1951 года. В 1986 году получил свидетельство пилота гражданской авиации. В сентябре 1991-го назначен на должность космонавта-испытателя. Совершил три космических полета и несколько раз выходит в открытый космос.