Теплоэнергетики проведут в Петербурге 26 гидравлических испытаний за эту неделю

На текущей рабочей неделе, с 4 по 8 августа, теплоэнергетики запланировали проведение в Петербурге в общей сложности 26 гидравлических испытаний в семи районах города. Об этом сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга

В частности, специалисты АО «ТЭК СПб» проведут два испытания сетей на территории Фрунзенского и Кировского районов Петербурга.

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» пять раз повторно проверит трубопроводы в Центральном, Адмиралтейском и Фрунзенском районах города.

ООО «Петербургтеплоэнерго» проведет 15 испытаний в Курортном, Петроградском и Центральном районах, а ООО «Теплоэнерго» — четыре испытания в Петроградском, Невском и Фрунзенском районах Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в понедельник, 4 августа, гидравлические испытания теплосетей запланированы на территории, ограниченной проспектом Славы, Софийской улицей и Московской железной дорогой.

Андрей Цедрик