Трамп: США введут санкции против РФ, если к 8 августа не будет перемирия с Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что США введут новые санкции против России, если к 8 августа не будет достигнуто перемирие на Украине. Эта дата является окончанием десятидневного ультиматума, ранее выдвинутого господином Трампом.

«Санкции будут, но, похоже, они ( Россия — “Ъ”) довольно успешно их избегают. Знаете, они хитрые люди, и им довольно успешно удается их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет»,— сказал Дональд Трамп журналистам.

В середине июля господин Трамп объявил, что при отсутствии прогресса в решении конфликта на Украине в течение 50 дней, США введут вторичные пошлины в отношении стран-покупателей российских углеводородов. Позднее он сократил этот срок до десяти дней, установив дедлайн на 8 августа.

Комментируя «разочарование» Дональда Трампа, президент России Владимир Путин отметил, что «все разочарования возникают от избыточных ожиданий».