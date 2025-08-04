Лула да Силва: Бразилия перестала экономически зависеть от США

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что страна смогла снизить свою зависимость от США и выстроить крепкие экономические связи с большинством стран мира.

По его словам, это позволит республике избежать экономического кризиса вследствие таможенных пошлин США на бразильские товары. «С экономической точки зрения у нас гораздо больше возможностей»,— сообщил он (цитата по Brasil247).

Господин Лула да Силва добавил, что Бразилия ценит отношения с США, но не будет идти на уступки в вопросах, касающихся суверенитета. Он подчеркнул, что Бразилия не откажется от разработки альтернативных платежных систем со странами БРИКС.

Белый дом ранее установил 50-процентные тарифы на часть товаров из Бразилии. Луис Инасиу Лула да Силва заявил о намерении ответить зеркальными мерами, но затем выразил надежду, что делегация во главе с вице-президентом Жералду Алкмином сможет добиться пересмотра этих пошлин через переговоры.