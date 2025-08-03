НАБУ наносит ответный удар

Не прошло и трех дней после восстановления независимого статуса антикоррупционных структур Украины, как в Киеве объявили о раскрытии масштабной коррупционной схемы при закупках беспилотников и систем РЭБ для нужд ВСУ. Среди подозреваемых — депутат от партии власти, глава районной администрации и сотрудники Национальной гвардии. Сумма откатов, по версии следствия, достигала 30%. Событие стало свидетельством того, что после критики властей со стороны Запада окрыленные его поддержкой и восстановленные в правах антикоррупционные органы с удвоенной энергией продолжили свою миссию. Не исключено, что в ближайшие недели появятся сообщения о новых расследованиях в отношении представителей украинского истеблишмента.

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Фото: Andrii Nesterenko / Reuters, Andrii Nesterenko / File Photo / Reuters Верховная рада Украины

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters, Andrii Nesterenko / File Photo / Reuters

О раскрытии коррупционной схемы Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) в субботу, 2 августа, сообщил президент Владимир Зеленский. Он выложил фото со встречи с руководителями НАБУ и САП — Семеном Кривоносом и Александром Клименко — и поблагодарил антикоррупционные органы за работу, добавив в подпись: «Мы рассчитываем на справедливые приговоры».

Позднее в САП уточнили, что речь идет о закупках по завышенным ценам беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы для ВСУ. По данным следствия, сумма откатов доходила до 30% стоимости контрактов.

В рамках дела были задержаны четыре человека, в том числе депутат от партии «Слуга народа» Алексей Кузнецов. Его, как сообщили в НАБУ, задержали при получении взятки: в соцсетях бюро были опубликованы фотографии с пачками денег в багажнике автомобиля. Среди других фигурантов дела — бывший глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай (на момент задержания занимал пост главы Мукачевской районной госадминистрации) и глава Рубежанской городской администрации Андрей Юрченко. Личность четвертого задержанного не раскрывается. Кроме того, под следствием оказались военнослужащие Нацгвардии — их отстранили от исполнения обязанностей.

После обнародования информации о задержании Гайдая и Юрченко их уволили, а партия «Слуга народа» приостановила членство Кузнецова. Это первые задержания высокопоставленных лиц после восстановления полномочий антикоррупционных структур. Напомним, 22 июля Верховная рада по инициативе президента Зеленского приняла закон, переводивший НАБУ и САП в подчинение генпрокурору. Однако уже 31 июля, после критики со стороны западных партнеров и массовых протестов в стране, Рада приняла другой, тоже предложенный президентом Зеленским законопроект, восстанавливающий полномочия антикоррупционных структур. СМИ при этом сообщали, что попытка лишить их независимого статуса могла быть связана с расследованиями против людей из окружения Зеленского. Указывалось также, что часть депутатов «Слуги народа» не хотела пересматривать голосование 22 июля, опасаясь стать фигурантами новых дел, но уступила на фоне угроз приостановки финансовой помощи от ЕС. Кузнецов, как подчеркивают украинские медиа, был одним из самых последовательных критиков независимости НАБУ и САП.

Аресты указанных лиц не стали крупнейшей операцией в истории НАБУ и САП, хотя и вызвали значительный общественный резонанс.

Ранее обвинения выдвигались и против более высокопоставленных чиновников — например, против бывшего вице-премьера Алексея Чернышова. Его дело называли одним из мотивов попытки властей усилить контроль над антикоррупционными структурами. В этот раз, как отмечают украинские издания, операция получила публичную поддержку Зеленского, а фигуранты были оперативно отстранены от должностей. В НАБУ и САП подчеркнули, что такие действия стали возможны именно благодаря возвращению им независимости.

Тем не менее говорить о полном восстановлении конструктивных отношений между властью и антикоррупционными структурами пока рано. До сих пор в заключении остается Руслан Магамедрасулов — высокопоставленный сотрудник НАБУ, задержанный СБУ. Его обвиняют в связях с Россией и сокрытии информации о том, что его отец имеет российское гражданство. Однако украинские медиа полагают, что истинной причиной заведения дела на Магамедрасулова стало его расследование в отношении давнего соратника Зеленского Тимура Миндича. Тот, по данным СМИ, мог быть замешан в хищении средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений.

Вероника Вишнякова