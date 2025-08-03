WSJ: инженер ИИ отказался работать на Цукерберга за $1,5 млрд

Глава компании Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг заинтересовался стартапом Thinking Machines Lab, который занимается разработкой искусственного интеллекта. Об этом пишет The Wall Street Journal. По данным газеты, он хотел выкупить компанию, но, получив отказ, попытался переманить ее сотрудников к себе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

В статье утверждается, что ведущий исследователь Эндрю Таллох получил предложение на $1,5 млрд. Господин Цукерберг якобы пообещал ему акции и премиальные, за несколько лет работы могла выйти указанная сумма. Однако инженер ответил отказом, как и десяток его коллег, пишет WSJ.

Это — часть усилий господина Цукерберга по развитию генеративного искусственного интеллекта Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), отмечает WSJ. Газета считает, что таким образом он пытается «наверстать упущенное» в гонке ИИ.

Thinking Machines Lab руководит албанский инженер Мира Мурати. Раньше она занимала должность технического директора OpenAI. Сама организация и стартапы, основанные ее бывшими сотрудниками — частые цели «рекрутинговых атак» Цукерберга, добавляет WSJ. При этом в Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) назвали текст The Wall Street Journal «неточным и абсурдным». В компании отвергли интерес к покупке Thinking Machines.