В России 17 января будут отмечать новый праздник — День артиста

В России со следующего года начнут отмечать новый праздник — День артиста. Соответствующее распоряжение дал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Станиславский (справа)

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Константин Станиславский (справа)

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Праздничным днем назначено 17 января — день рождения первого народного артиста СССР, педагога и создателя системы актерского мастерства Константина Станиславского. Праздник будет являться профессиональным для музыкантов и певцов, артистов кино, театра и цирка. Министерству культуры поручено в ближайшие месяцы выпустить нормативный акт, закрепляющий это решение.

В кабмине отметили, что решение о новом празднике приняли после обращения главы Союза театральных деятелей Владимира Машкова.