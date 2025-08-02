КазТАГ: в Казахстане задержали замминистра транспорта

В Казахстане задержали вице-министра транспорта Сатжана Аблалиева. Об этом сообщает «КазТАГ» со ссылкой на источник, а также региональные Telegram-каналы.

В соцсетях распространяются версии о том, что господин Аблалиев был задержан по подозрению в получении взятки в размере $78 тыс. Официально о задержании чиновника власти страны не сообщали. В пресс-службе комитета национальной безопасности республики не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию, пишет «КазТАГ».

Сатжан Аблалиев занял должность вице-министра транспорта в октябре 2023 года. С 2004 по 2011 год был президентом Ассоциации дорожников Казахстана. Впоследствии работал на высоких должностях в профильных комитетах в нескольких министерствах.