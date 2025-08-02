Бывший руководитель пермского ЖКХ возглавил поселок Сылва

Экс-начальник департамента ЖКХ Перми Вадим Казанцев возглавил Сылвенское территориальное управление Пермского округа, сообщает «Новый компаньон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Стоит отметить, что бывший первый заместитель департамента ЖКХ Олег Белоусов, работавший под руководством господина Казанцева, ранее возглавил еще одно поселение Пермского округа – Кондратовское.

Господин Казанцев возглавлял департамент ЖКХ с января 2024 года. В начале года он уволился из мэрии. Кадровые перестановки произошли после смены коммунального куратора в мэрии – вместо замглавы Игоря Субботина новым ответственным вице-мэром по ЖКХ был назначен Артем Балахнин, в недавнем прошлом министр жилищного коммунального хозяйства Пермского края.

Администрацию Пермского округа с начала года возглавляет Ольга Андрианова – бывший первый замглавы Перми. В окружную администрацию вслед за ней уже перешло несколько бывших чиновников пермской мэрии.